Агентство NASA підтвердило прогнози ООН, що липень стане найспекотнішим місяцем у світі за всю історію спостережень. Такого «гарячого» липня не було щонайменше з 1880 року.

Про це йдеться в заяві NASA.

Науковці вважають, що липні протягом останніх пʼяти років ставали дедалі спекотнішими, а наступного року, найімовірніше, глобальна температура знову побʼє рекорд.