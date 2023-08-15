Фонди «Відкрите суспільство», благодійна організація, започаткована мільярдером Джорджем Соросом, планує відкликати або припинити більшу частину своєї роботи в Європейському Союзі, оскільки вона переключає увагу на інші частини світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це рішення означає, що фонд Сороса відмовиться від роботи, пов’язаної з внутрішніми європейськими справами, і зосередиться на регіоні в контексті великих глобальних проблем, йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам.

Організація, яка спрямовує приблизно 1,5 мільярда доларів на рік у всьому світі, також продовжить фінансувати програми в Європі, включаючи Україну, Молдову, Киргизстан та Західні Балкани через національні фонди, заявив представник Фондів «Відкрите суспільство».

«Зрештою, новий затверджений стратегічний напрямок передбачає висновок та припинення значної частини нашої поточної роботи в Європейському Союзі, перенесення нашої уваги та виділення ресурсів на інші частини світу», — йдеться в електронному листі.

В Україні частиною мережі фондів «Відкрите суспільство» є фонд «Відродження».

1984 року Сорос заснував свій благодійний фонд у Будапешті. Після цього Сорос відкрив ще кілька фондів у країнах колишнього «соцтабору», щоб сприяти їхньому переходу до демократії, що призведе до створення цілої мережі. Ще до падіння Берлінської стіни, у Польщі та Росії відкриваються окремі фонди, а 1990 року засновується фонд в Україні. Наразі фонди Сороса працюють більш ніж у 120 країнах.