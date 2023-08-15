Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії викрила у лавах Нацгвардії ще одну «схему» безпідставного нарахування премій за нібито участь у боях на передовій.

Цього разу на оборудках з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині, повідомляє пресцентр СБУ.

З першого дня повномасштабного вторгнення РФ і до серпня 2022 року фігуранти незаконно «преміювали» себе на загальну суму майже 14 мільйонів бюджетних гривень, зазначають в СБУ.

Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч гривень, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.

При цьому учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту.

За даними слідства, до організації оборудки причетний заступник командира — начальник штабу військової частини.

Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування «бойових» премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу.

Їх особи також встановлено — це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти.

На підставі зібраних доказів заступнику командира — начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, на початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 мільйон «бойових» премій.