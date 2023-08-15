У Центрі національного спротиву заявляють, що росіяни планують провокацію на Курській атомній електростанції та готують евакуацію місцевого населення.

Про це йдеться у публікації на сайті ЦНС.

За даними підпілля, в Курської області триває підготовка до евакуації із зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр. Відповідні документи потрапили у розпорядження Центру національного спротиву.

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області становить понад 1 мільйон осіб, а самого Курська — 435 тисяч.

«Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про «обраність» тих, хто попав в список», — підкреслили у ЦНС.

Зокрема людей планують вивозити з Курська та околиць на північ області до населених пунктів Жєлєзногорскій, Большое Солдатскоє, Щігри, Горшечноє.

Як зауважили у ЦНС, ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення Запорізької АЕС.

Нагадаємо, у Вознесенську створять сім збірних пунктів евакуації на випадок теракту на ЗАЕС та інших загроз. В таких пунктах будуть реєструвати людей та відправляти у безпечні місця.