Голова правління компанії Latvijas dzelzceļš (Латвійська залізниця) Ріналдс Плявнієкс бачить можливість цієї осені зайнятися перевезенням українського зерна.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на місцеві ЗМІ.

— До літа цього року я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо, — заявив Ріналдс Плявнієкс, пояснивши, що в таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки.

Проте, за його словами, технологічні можливості логістики та перевалки настільки розвинулися, що процес перевалки може бути набагато оперативнішим.

— На сьогодні з’явилася можливість для перевезення українського зерна, — заявив Ріналдс Плявнієкс.

Голова правління LDz вважає, що через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тисяч до одного мільйона тонн українського зерна. Плявнієкс також зауважив, що LDz може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені.

Донедавна значну частину української сільськогосподарської продукції вивозили з країни через три порти на Чорному морі в рамках зернової угоди, укладеної між Україною та Росією за посередництва Туреччини та ООН минулого року. В середині липня Кремль оголосив про небажання продовжувати угоду. Після цього російські війська почали регулярно обстрілювати портову інфраструктуру Одеси, Ізмаїла та інших портів України.

24 липня литовська влада направила до Єврокомісії лист із пропозицією використовувати порти на Балтійському морі як альтернативний шлях експорту зерна з України.

Раніше країни Балтії запропонували пʼять своїх портів для експорту українського зерна.