В Україні хочуть посилити контроль за виїздом чоловіків за кордон

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі «Українській правді».

Для цього планується розпочати обмін між базами даних прикордонників та Єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних, щоб на кордоні можна було перевірити справжність документа, на підставі якого чоловік хоче виїхати за кордон.

Раніше це відбувалося у телефонному режимі.

За словами Демченка, ДПСУ та Міноборони вже працюють над цим. Розробляється програмне забезпечення та визначаються критерії допуску представників військкоматів до бази даних ДПСУ та навпаки.

Нагадаємо, у Латвії заявили, що білоруські прикордонники допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан на кордоні й потрапити на латвійську територію.