Співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк розкритикував політику української влади та заявив, що в Україні зараз будують «УСРР 1930-х років».

Про це він сказав під час дискусійної панелі «Економіка Майбутнього: виклики, загрози, можливості» на iForum-2023.

Зокрема, бізнесмен зазначив, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ було певне послаблення для бізнесу, але останнім часом ситуація сильно змінювалася і «гайки закручуються дедалі сильніше».

— Це була атмосфера свободи, економічної вільності. Але з кожним днем це закручується і закручується. Але радянська економіка не працює. І хоч би як будували, як би не планували, все одно працюють підприємці, – сказав Володимир Поперешнюк.

Володимир Поперешнюк вважає, що своїми діями керівництво країни заганяє сучасну Україну в рамки радянської економіки.

— У нас є своя індустріалізація, яка називається «Велике відновлення», у нас є розкуркулювання фермерів – це те, що Гетьманцев робить з ФОП уже чотири роки, у нас є свої трудові табори, які нам планують робити. Те, що я бачу, нам постійно затискають гайки. Постійно, – заявив він.

Підприємець зазначив, що для успішного розвитку бізнесу Україні потрібні тотальні приватизація, дерегуляція та зниження податків. Він додав, що приватний бізнес перебуває у нерівних умовах через велику кількість державної власності.

Нагадаємо, що валовий внутрішній продукт України впав на 10,5% в першому кварталі цього року порівняно з тим же періодом 2022 року.