У митрополита Української православної церкви московського патріархату Павла (Лебедя), якого прооперували в кардіологічному відділенні однієї з київських лікарень, діагностували гострий інфаркт міокарда.
Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.
Напередодні митрополита шпиталізували до однієї з лікарень Києва, де його прооперували.
Перед цим 11 серпня Соломʼянський районний суд продовжив строк дії особистих зобов’язань для Павла на два місяці. 7 серпня Павла звільнили з-під варти: за нього внесли заставу у понад 33 мільйона гривень.
Нагадаємо, за матеріалами СБУ, Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.
Також Служба безпеки України оприлюднила добірку телефоних розмов колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя), які доводять, що він виправдовував війну, радів окупації українських територій та мав зв'язки з Москвою.
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У митрополита Української православної церкви московського патріархату Павла (Лебедя), якого прооперували в кардіологічному відділенні однієї з київських лікарень, діагностували гострий інфаркт міокарда.
Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.
Напередодні митрополита шпиталізували до однієї з лікарень Києва, де його прооперували.
Перед цим 11 серпня Соломʼянський районний суд продовжив строк дії особистих зобов’язань для Павла на два місяці. 7 серпня Павла звільнили з-під варти: за нього внесли заставу у понад 33 мільйона гривень.
Нагадаємо, за матеріалами СБУ, Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.
Також Служба безпеки України оприлюднила добірку телефоних розмов колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя), які доводять, що він виправдовував війну, радів окупації українських територій та мав зв'язки з Москвою.