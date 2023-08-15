В Миколаєві на причалі в Центральному районі з невідомих причин загорілись металеві вагончики.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Миколаївській області.

Інформація про пожежу надійшла на спецлінію 101 о 15:54. На місце направлено відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру. На момент прибуття вогнем вже було охоплено декілька вагончиків. Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити збільшення масштабів горіння.

О 16:35 пожежу ліквідовано на площі 50 квадратних метрів, причина її виникнення наразі встановлюється.

Від ДСНС на місці працювали 10 вогнеборців, залучено 3 одиниці спецтехніки.