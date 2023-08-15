В Миколаєві на причалі в Центральному районі з невідомих причин загорілись металеві вагончики.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Миколаївській області.
Інформація про пожежу надійшла на спецлінію 101 о 15:54. На місце направлено відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру. На момент прибуття вогнем вже було охоплено декілька вагончиків. Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити збільшення масштабів горіння.
О 16:35 пожежу ліквідовано на площі 50 квадратних метрів, причина її виникнення наразі встановлюється.
Від ДСНС на місці працювали 10 вогнеборців, залучено 3 одиниці спецтехніки.
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В Миколаєві на причалі в Центральному районі з невідомих причин загорілись металеві вагончики.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Миколаївській області.
Інформація про пожежу надійшла на спецлінію 101 о 15:54. На місце направлено відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру. На момент прибуття вогнем вже було охоплено декілька вагончиків. Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити збільшення масштабів горіння.
О 16:35 пожежу ліквідовано на площі 50 квадратних метрів, причина її виникнення наразі встановлюється.
Від ДСНС на місці працювали 10 вогнеборців, залучено 3 одиниці спецтехніки.