У Запоріжжі через спад води після підриву Каховської ГЕС на території заповідника «Хортиця» знайшли нові археологічні знахідки.

Про це 15 серпня повідомило Міністерство культури.

Так, вперше за 70 років на поверхні опинились території, які були під водами Дніпра. Співробітники Національного заповідника «Хортиця» вже знайшли кілька сотень археологічних предметів, виготовлених з металу, кераміки та дерева, а також понад тисячу фрагментів керамічних виробів.

Серед знахідок:

кераміка різного часу та призначення, починаючи від доби енеоліту (6—5 тисяч років до нашої ери) і закінчуючи ХІХ століттям;

знаряддя з кременю для полювання або обробки;

монети;

скло (це один з найбільш крихких матеріалів, його знаходить значно рідше), а саме середньовічні пляшки та скляні бомби.

Нагадаємо, науковці виявили мікропластик у тканинах людського серця.