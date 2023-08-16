У Запоріжжі через спад води після підриву Каховської ГЕС на території заповідника «Хортиця» знайшли нові археологічні знахідки.
Про це 15 серпня повідомило Міністерство культури.
Так, вперше за 70 років на поверхні опинились території, які були під водами Дніпра. Співробітники Національного заповідника «Хортиця» вже знайшли кілька сотень археологічних предметів, виготовлених з металу, кераміки та дерева, а також понад тисячу фрагментів керамічних виробів.
Серед знахідок:
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У Запоріжжі через спад води після підриву Каховської ГЕС на території заповідника «Хортиця» знайшли нові археологічні знахідки.
Про це 15 серпня повідомило Міністерство культури.
Так, вперше за 70 років на поверхні опинились території, які були під водами Дніпра. Співробітники Національного заповідника «Хортиця» вже знайшли кілька сотень археологічних предметів, виготовлених з металу, кераміки та дерева, а також понад тисячу фрагментів керамічних виробів.
Серед знахідок:
Нагадаємо, науковці виявили мікропластик у тканинах людського серця.