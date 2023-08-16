Про це повідомляє Reuters.
Посадовці заявили, що фільм «пропагує гомосексуальність та інші західні відхилення» і що він «не відповідає релігійним і культурним переконанням Алжиру».
Зазначимо, що Міністерство культури Алжиру контролює зміст фільмів, які демонструються в кінотеатрах країни, і може припинити їхній показ.
Перед цим фільм «Барбі» заборонили в Лівані, який колись вважався однією з найбільш ліберальних країн Близького Сходу, та в більш консервативному Кувейті. Причину озвучили таку ж.
А В’єтнам раніше заборонив фільм «Барбі» через кадри з картою, на якій зображені спірні територіальні претензії Китаю в Південнокитайському морі.
Нагадаємо, фентезі-комедія «Барбі» за 17 днів прокату зібрала вже понад 1 мільярд доларів. Це робить Грету Гервіг першою в історії сольною кінорежисеркою, чий фільм зібрав таку суму.
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Про це повідомляє Reuters.
Посадовці заявили, що фільм «пропагує гомосексуальність та інші західні відхилення» і що він «не відповідає релігійним і культурним переконанням Алжиру».
Зазначимо, що Міністерство культури Алжиру контролює зміст фільмів, які демонструються в кінотеатрах країни, і може припинити їхній показ.
Перед цим фільм «Барбі» заборонили в Лівані, який колись вважався однією з найбільш ліберальних країн Близького Сходу, та в більш консервативному Кувейті. Причину озвучили таку ж.
А В’єтнам раніше заборонив фільм «Барбі» через кадри з картою, на якій зображені спірні територіальні претензії Китаю в Південнокитайському морі.
Нагадаємо, фентезі-комедія «Барбі» за 17 днів прокату зібрала вже понад 1 мільярд доларів. Це робить Грету Гервіг першою в історії сольною кінорежисеркою, чий фільм зібрав таку суму.