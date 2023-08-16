В Миколаєві поліція розшукує 9-річну Ніколь Костянтинову.

Про це повідомляють в Головному управлінні поліції Миколаївської області.

Близько 16:00 дівчинка пішла з дому по вулиці Генерала Шепетова в Корабельному районі та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: зріст близько 110 сантиметрів, худорлявої статури, волосся світло-русе.

Поліція просить громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дитини або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції №3 (Корабельний відділ поліції) за телефонами (0512) 64-48-97, 40-20-01, або 102