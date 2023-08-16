В Миколаєві поліція розшукує 9-річну Ніколь Костянтинову.
Про це повідомляють в Головному управлінні поліції Миколаївської області.
Близько 16:00 дівчинка пішла з дому по вулиці Генерала Шепетова в Корабельному районі та до теперішнього часу не повернулась.
Прикмети: зріст близько 110 сантиметрів, худорлявої статури, волосся світло-русе.
Поліція просить громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дитини або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції №3 (Корабельний відділ поліції) за телефонами (0512) 64-48-97, 40-20-01, або 102
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В Миколаєві поліція розшукує 9-річну Ніколь Костянтинову.
Про це повідомляють в Головному управлінні поліції Миколаївської області.
Близько 16:00 дівчинка пішла з дому по вулиці Генерала Шепетова в Корабельному районі та до теперішнього часу не повернулась.
Прикмети: зріст близько 110 сантиметрів, худорлявої статури, волосся світло-русе.
Поліція просить громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дитини або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції №3 (Корабельний відділ поліції) за телефонами (0512) 64-48-97, 40-20-01, або 102