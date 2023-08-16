Фото ілюстративне

У вівторок, 15 серпня, армія окупанта вдарила по Херсонській області 61 раз. Від ворожих обстрілів поранення отримали 6 цивільних.

Як зазначив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти вдарили по житловим кварталам області, а також по «‎пункту незламності» у Бериславському районі.

Загалом ворог випустив по регіону 358 снарядів, з них 13 по обласному центру. Били з мінометів, артилерії, танків, «‎Градів», БПЛА та авіації.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщини через ворожу атаку постраждало 13 людей. У неділю, 13 серпня, ворог здійснив 83 обстріли Херсонщини, випустивши 399 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. В результаті атаки також загинуло 7 людей, з них — двоє дітей.