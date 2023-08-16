За останній час збільшилися випадки шахрайства на темі повернення українців із російського полону.
Про це проинформував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
«Дізнатися інформацію про захисника, передати ліки чи одяг, організувати телефонний дзвінок, включити до «чарівного» списку на обмін або ж навіть більше — дивовижним способом самостійно повернути воїна з полону — саме це найчастіше обіцяють шахраї рідним військових», — повідомив Дмитро Лубінець.
Також додав, що за свої «послуги» вони хочуть шалені кошти. А отримавши їх шахраї перестають виходити на зв’язок із потерпілими.
«Для того, щоб отримати бажане, зловмисники маніпулюють емоціями й почуттями близьких, а іноді навіть залякують смертю оборонця. Зазвичай вони самі телефонують жертвам, або ж «рекламують» свої послуги у соціальних мережах, там й отримують контакти рідних», — поідомив уповноважений.
За його словами, шахраї відрекомендовуються представниками державних органів, або ж особами, які займаються обмінами полонених. Вони можуть представлятися й військовослужбовцями РФ.
Нагадаємо, шахраї ошукали жителя Миколаївщини на майже 231 тисячу гривень. Чоловік хотів купити машину та перевів повну суму на невідомий рахунок.
За останній час збільшилися випадки шахрайства на темі повернення українців із російського полону.
Про це проинформував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
«Дізнатися інформацію про захисника, передати ліки чи одяг, організувати телефонний дзвінок, включити до «чарівного» списку на обмін або ж навіть більше — дивовижним способом самостійно повернути воїна з полону — саме це найчастіше обіцяють шахраї рідним військових», — повідомив Дмитро Лубінець.
Також додав, що за свої «послуги» вони хочуть шалені кошти. А отримавши їх шахраї перестають виходити на зв’язок із потерпілими.
«Для того, щоб отримати бажане, зловмисники маніпулюють емоціями й почуттями близьких, а іноді навіть залякують смертю оборонця. Зазвичай вони самі телефонують жертвам, або ж «рекламують» свої послуги у соціальних мережах, там й отримують контакти рідних», — поідомив уповноважений.
За його словами, шахраї відрекомендовуються представниками державних органів, або ж особами, які займаються обмінами полонених. Вони можуть представлятися й військовослужбовцями РФ.
Нагадаємо, шахраї ошукали жителя Миколаївщини на майже 231 тисячу гривень. Чоловік хотів купити машину та перевів повну суму на невідомий рахунок.