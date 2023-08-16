За останній час збільшилися випадки шахрайства на темі повернення українців із російського полону.

Про це проинформував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Дізнатися інформацію про захисника, передати ліки чи одяг, організувати телефонний дзвінок, включити до «чарівного» списку на обмін або ж навіть більше — дивовижним способом самостійно повернути воїна з полону — саме це найчастіше обіцяють шахраї рідним військових», — повідомив Дмитро Лубінець.

Також додав, що за свої «послуги» вони хочуть шалені кошти. А отримавши їх шахраї перестають виходити на зв’язок із потерпілими.

«Для того, щоб отримати бажане, зловмисники маніпулюють емоціями й почуттями близьких, а іноді навіть залякують смертю оборонця. Зазвичай вони самі телефонують жертвам, або ж «рекламують» свої послуги у соціальних мережах, там й отримують контакти рідних», — поідомив уповноважений.

За його словами, шахраї відрекомендовуються представниками державних органів, або ж особами, які займаються обмінами полонених. Вони можуть представлятися й військовослужбовцями РФ.

Нагадаємо, шахраї ошукали жителя Миколаївщини на майже 231 тисячу гривень. Чоловік хотів купити машину та перевів повну суму на невідомий рахунок.