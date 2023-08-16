З Маріупольського порту російські загарбники вивезли ще 1,5 тисячі тонн краденого українського зерна.

Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

— Сьогодні чергові півтори тисячі тонн українського зерна вийшли з Маріупольського порту. Зараз судно на шляху до каналу. Звісно, знову без ідентифікаторів, — написав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що трафік з порту прискорився - виходить приблизно одне судно на три доби.

— Правда, всі судна малої вантажності, проте тенденція не дуже. Всі судна, судячи за інфою, належить де-факто контрольованому Міноборони «Роскапстрой», — уточнив він.

Нагадаємо, що у травні в порту тимчасово окупованого Маріуполя росіяни завантажили крадене зерно українських аграріїв на одне зі своїх суден.

раніше Financial Times оприлюднила розслідування, в якому на прикладі одного судна показала, як Росія торгує краденим українським зерном із Запорізької області.