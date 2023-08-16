П'ятеро відомих болгарських політиків отримали захист від Національної служби охорони (НСО) через погрози з боку РФ.

Про це повідомляє Болгарське національне радіо з посиланням на джерела.

Причиною такого рішення стали погрози з боку «іноземних служб». За словами джерел БНР, погрози надходять від російських служб та пов'язаних із Росією структур.

Перші погрози надійшли минулого тижня. Тоді Міжвідомча комісія, до складу якої увійшли голова РНБО та головний секретар МВС Болгарії, ухвалила рішення про призначення політикам охорони.

Співголова парламентської групи «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» та колишній прем'єр Кирил Петков підтвердив, що має охорону, але не надав більше інформації.

Інші політики, зокрема співголова групи — «Демократів за сильну Болгарію» Атанас Атанасов відмовився від коментарів з цього приводу.

У партії «Так, Болгарія» заявили, що її лідер Христо Іванов, який серед осіб, яким погрожували, поки не скористався охороною.

В НСО відмовилися прокоментувати тему, аргументуючи, що це секретна інформація.

Раніше повідомлялся, що уряд Болгарії продовжив до кінця вересня 2023 року схему державної підтримки для розміщення осіб, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від російсько-української війни.