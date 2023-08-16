Уряд Литви ухвалив рішення про тимчасове закриття з 18 серпня двох із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, а саме — Шумскас і Тверячюс.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на національного мовника LRT.

Зазначається, що «це рішення має на меті відповідне реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці, запобігання контрабанді товарів».

Після припинення роботи на зазначених КПП прикордонники будуть переведені на інші пункти пропуску. Транспортні потоки будуть спрямовані на нещодавно реконструйований КПП Мядінінкай. Там використовується рентгенівська система контролю, якої немає в двох закритих пунктах.

На сьогодні через КПП Шумскас проходить тільки легкий транспорт, через Тверячюс — легкий транспорт і порожній вантажний транспорт.

Нагадаємо, раніше Латвія посилила режим охорони кордону на адміністративних територіях Лудзенського, Краславського, Аугшдаугавського країв та Даугавпілса, які межують із Росією та Білоруссю.