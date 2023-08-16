Єврокомісія вирішила спрямувати на програми посилення співпраці з Україною та Молдовою 135 мільйонів євро, які передбачалися на програми з Росією та Білоруссю.

Про це пише Укрінформ з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

«Європейська комісія вирішила передати 135 мільйонів євро за Інструментом сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, раніше запланованих на програми Interreg NEXT з Росією та Білоруссю на 2021-2027 роки, на програми Interreg з Україною та Молдовою», — йдеться у повідомленні.

Комісар з питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра наголосила, що рішення скасувати раніше передбачену співпрацю з Росією та Білоруссю в рамках програм Interreg є «результатом жорстокої війни Росії проти України».

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на підтримку програми «Шляхи солідарності» та розвиток транскордонного транспортного сполучення, забезпечення послуг охорони здоров’я, освітні та дослідницькі проєкти, схеми соціальної інтеграції, а також посилення інституційної спроможності органів державної влади.

Нагадаємо, Фонд Сороса скоротить присутність у країнах ЄС, але збереже фінансування України.