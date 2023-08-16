США ввели санкції проти компаній з Росії, Казахстану і Словаччини через їхні звʼязки з Північною Кореєю.

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну США.

До переліку обмежень потрапила компанія з Казахстану DEFENSE ENGINEERING, ТОВ «Верус» з росії і фірма VERSOR S.R.O зі Словаччини.

Також через звʼязки із «Хезболлою» у санкційному списку США опинилися громадянин Лівану Зухайр Субхі Нахла, а також ліванська Національна організація із захисту та розвитку лісового екологічного середовища і тваринного багатства.

Нагадаємо, Молдова приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану за підтримку Росії у війні.