Вчора, до поліції Первомайщини звернулися жінка, яка стала жертвою шахраїв. Шляхом обману зловмисники вилучили у постраждалої понад 60 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

За словами потерпілої, на її мобільний зателефонував невідомий, який позиціював себе правоохоронцем та доповів, що її донька скоїла правопорушення.

Тож, щоб не притягувати до відповідальності дівчину, псевдоправоохоронець запропонував перерахувати 60 тисяч гривень.

Жінка без вагань перерахувала кошти й лише після цього зателефонувала доньці. Однак почувши, що з донькою все добре, постраждала зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині шахраї ошукали двох жінок під виглядом їхніх знайомих. Обом жінкам у месенджері написали повідомлення з невідомих номерів. Зловмисники представилися іменами їхніх знайомих та попросили жертв позичити їм кошти.

Раніше у Миколаєві інтернет-шахраї ошукали жінку на 190 тисяч гривень. Зі слів заявниці, невідомий, під приводом надання кредиту через одну із фінансових компаній, заволодів її коштами.