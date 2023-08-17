Російські окупанти заборонили будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що окупанти посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Як зазначається, в період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення на цих територіях.

«Проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Прискіпливу увагу приділяють жителям, які мають сім-картки українських операторів», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни проводять обшуки в будинках цивільних, крадуть речі та намагаються міняти їх на алкоголь.