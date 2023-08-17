Від початку повномасштабного вторгнення РФ на війні проти України загинуло понад 20 тисяч мешканців Горлівки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях України та формують списки чоловіків. Зокрема, план з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки.

«Окупаційна адміністрація Горлівки поскаржилась в Москву на великі втрати серед мобілізованих мешканців міста», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що у місті зростає соціальна напруга, бо з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 20 000 жителів міста, яких примусово мобілізували у 2022 році.

У ЦНС додали, що мобілізація мешканців захоплених територій є міжнародним злочином.

Нагадаємо, окупанти бережуть підготовлені війська, кидаючи на штурми замість них в’язнів та мобілізованих.