Повітряні сили Збройних сил України на Бахмутському напрямку збили російський вертоліт Ка-52.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку», — зазначив він.

Ка-52, також відомий як «Алігатор», — одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні у ворога, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація ЗСУ нанесла 3 гелікоптерних удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки росіян в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному.