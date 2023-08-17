Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич затвердив зміни штатної чисельності виконавчих органів Миколаївської міської ради. Кількість робітників збільшилась на 26 осіб.

Відповідне розпорядження № 159р від 11 серпня опубліковано на сайті міської ради.

Розпорядженням вводиться до штатної чисельності адміністрацій Заводського, Центрального, та Інгульського районів по 3 штатні одиниці. До адміністрації Корабельного району додалося 5 працівників.

До департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради додано 2 працівників. В управління державного архітектурно-будівельного контролю 4 штатних одиниці. А до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 6 працівників.

Раніше у коментарі кореспонденту «НикВести» керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради Андрій Волков повідомив, що штатна чисельність збільшується з метою обстеження пошкоджень і веденням державного реєстру пошкодженого майна.

Раніше повідомлялося, що на утримання в 2023 році органів місцевого самоврядування з бюджету Миколаєва планують виділити 412 мільйонів 167 тисяч гривень.

Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що з мерії звільнилась велика кількість чиновників, які виїхали з міста у перші дні війни і до цього часу не повернулися.