Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб – до 15 листопада 2023 року.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

17 серпня голова держави повернув до Ради законопроєкти №9532 та №9533 зі своїми підписами. ВРУ підтримала законопроєкти 27 липня. Попереднього разу Рада ухвалювала аналогічне рішення у травні.

Воєнний стан та мобілізацію продовжили в Україні вже в восьме з початку повномасштабного вторгнення.