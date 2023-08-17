Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб – до 15 листопада 2023 року.
Про це свідчить інформація на сайті парламенту.
17 серпня голова держави повернув до Ради законопроєкти №9532 та №9533 зі своїми підписами. ВРУ підтримала законопроєкти 27 липня. Попереднього разу Рада ухвалювала аналогічне рішення у травні.
Воєнний стан та мобілізацію продовжили в Україні вже в восьме з початку повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, у травні Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб – до 15 листопада 2023 року.
Про це свідчить інформація на сайті парламенту.
17 серпня голова держави повернув до Ради законопроєкти №9532 та №9533 зі своїми підписами. ВРУ підтримала законопроєкти 27 липня. Попереднього разу Рада ухвалювала аналогічне рішення у травні.
Воєнний стан та мобілізацію продовжили в Україні вже в восьме з початку повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, у травні Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.