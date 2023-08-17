Бригада соціального призначення Національної гвардії України «Азов» відновилася та виконує бойові завдання.

Про це на брифінгу заявив тимчасово виконуючий обовʼязки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, інформує Military Media Center.

«Легендарна бригада спеціального призначення «Азов» відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва», — наголосив Микола Уршалович.

За його словами, 15 серпня артилеристи «Азова» знищили інженерну машину та мінометний розрахунок окупаційних військ у районі Серебрянського лісництва. Військові завдають РФ втрат у живій силі та техніці та утримують займані рубежі.

Раніше повідомлялось, представники волонтерських фондів у РФ заявляють, що їхні сайти, через які збиралися донати, були зламані невідомим хакерським угрупуванням і у формах на переказ фінансової допомоги були замінені реквізити таким чином, що протягом 6 місяців усі перекази росіян йшли на рахунки «Азова».