Станом на серпень 2023 року жителі Миколаєва заборгували вже майже 237 мільйонів гривень за послуги з водопостачання та водовідведення.

Протягом поточного року лише 142 споживача підписали з «Миколаївводоканалом» договір щодо розстрочки заборгованості, повідомляє пресслужба комунального підприємства.

«Найбільша несплачена сума склала 30 195 гривень, а найменша — 675 гривень», — додали там.

Юристи водоканалу наголошують, що «накопичення боргів не призведе до їх списання». Миколаївцям пропонують сплатити одразу всю суму боргу або укласти договір щодо реструктуризації.

«Інакше постачальник комунальної послуги звертається до суду. Результат — державні виконавці, на підставі судового рішення, накладають арешт на кошти боржників», — додали у підприємстві.

Там зазначили, що для укладання договору необхідно мати наступні документи:

письмову заяву щодо укладання договору про розстрочення боргу;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків .

Що з водою в Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду.

Раніше «НикВести» писали, що вода у кранах миколаївців є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує містянам вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі – у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік було водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів. Крім того, бетонні каналізаційні колектори також починають деградувати.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання.

У водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.

Як відомо, пошуки альтернативного джерела водозабору почалися ще влітку минулого року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав лише про декілька кілька варіантів, звідки брати таку кількість води, що необхідна для заповнення системи водопостачання нашого міста та її цілодобової роботи.

Перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва.

Другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.