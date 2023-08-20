Уряд спрямував 153,5 мільйони гривень грантових коштів від Європейського інвестиційного банку на відновлення та модернізацію водопостачання Миколаєва.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як відомом, в рамках грантової угоди з Європейським інвестиційним банком передбачена підтримка на суму 5,11 мільйона доларів.

«Наразі направляємо 153,5 мільйони гривень Міністерству відновлення на реалізацію проекту модернізації і затверджуємо порядок їх використання. Прагнемо відновити доступ мешканців Миколаєва до якісної питної води та оновити критичну інфраструктуру водопостачання відповідно до сучасних стандартів», – написав Денис Шмигаль.

Як відомо, що через руйнування Каховської ГЕС зруйновано точку забору з Дніпра, яка забезпечувала водопостачання Миколаєва.

На брифінгу, 6 червня, голова Миколаївської ОВА говорив, що за 10 днів у Миколаєві має покращитися якість води. На його думку, підняття рівня річок, з яких здійснюється водозабір для Миколаєва мало позитивно вплинути на якість води.

Після чого Кабмін виділив 120 мільйонів гривень для забезпечення жителів Миколаєва питною водою. З приводу цього заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що наразі розглядаються три можливі варіанти подачі води місту. Водночас він додав, що до закінчення бойових дій на півдні в Миколаєві не зможуть відновити повноцінне водопостачання питної води.

Також Європейський інвестиційний банк надасть 13 мільйонів гривень на відновлення водопровідної мережі у селі Софіївка Первомайської громади Миколаївської області.