«Укрзалізниця» повідомила про відкриття продажу на новий міжнародний поїзд № 119/120 «Київ – Хелм».

Про це компанія інформує у Телеграмі.

«Відправлення з Києва о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45. Перший рейс відбудеться 3 вересня.

Нагадаємо, що в «Укрзалізниці» повідомили, що за останній місяць заблокували понад 600 акаунтів, які спекулянти використовували для масового викупу квитків на польський напрямок.