Країни-партнери передали Миколаївщині, Херсонщині, Дніпропетровщині обладнання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС на загальну суму 136 мільйонів гривень.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі з представниками іноземних дипломатичних установ, передає пресслужба МВС.

Зазначається, що передане партнерами обладнання на суму 136 мільйонів гривень допомогло евакуювати людей, відкачати воду із затоплених будинків, забезпечити людей питною водою та електропостачанням, ліквідувати наслідки російських ракетних ударів.

Загалом до ліквідації наслідків російського теракту щоденно залучалося понад дві тисячі осіб, три сотні одиниць техніки і більш як сотня плавзасобів.

«До зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей. Там проживало орієнтовно 875 тисяч населення. Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 – отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб», – йдеться в повідомленні.

Крім того, з підтоплених районів вивезли майже чотири тисячі людей та сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції в постраждалих районах врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних осіб.

Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води. Регулярний підвіз води у постраждалі райони вдалося налагодити силами системи внутрішніх справ. До цього процесу залучалося 75 одиниць техніки.



