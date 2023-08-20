Українка Олена Костевич стала другою на чемпіонаті світу з кульової стрільби у Баку.

Про це пише Укрінформ.

38-річна спортсменка здобула срібло у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів. У золотому фіналі вона поступилась німкені Дорен Веннекамп (31:40).

Для Костевич це четверта індивідуальна медаль на чемпіонатах світу. Свою першу нагороду вона виборола 21 рік тому. Для України це перша медаль на цьогорічному турнірі.

Нагадаємо, що миколаївська спортсменка Анна Гонтар здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу з параплавання.