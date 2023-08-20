Увечері у суботу, 19 серпня, у Южноукраїнську на одній з вулиць горів двоповерховий житловий будинок.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Ввечері на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку в Южноукраїнську. Загоряння ліквідували на загальній площі 100 кв.м. Вогнем пошкоджено перекриття будинку.

Також протягом доби на Миколаївщині зареєстровано 17 пожеж, з них 3 у житлі, а 14 – на відкритій території.

Крім того, в селі Агрономія Арбузинської громади загорілась літня кухня. Рятувальники загасили пожежу на площі 15 кв. м та вберегли від вогню поруч розташований житловий будинок.

Також було займання сухостоїв, пожнивні залишки на полі та хвойний настил горіли вчора в Миколаївському, Вознесенському, Баштанському та Первомайському районах області. Загальна площа, яку охопив вогонь, склала понад 24,81 гектара.

Нагадаємо, що на Миколаївщині в 20 серпня знову загорілось заповідне Андріївське урочище.