Перша група літаків від Данії буде в Україні ближче до Нового року (це шість з них). Наступного року прибудуть ще вісім літаків, ще за рік — іще пʼять.

Про це 20 серпня заявила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Більш як 70 людей з України вже прибули до Данії для навчання на винищувачах, з ними зустрівся Зеленський.

Нагадаємо, що 20 серпня Зеленський оголосив, що Нідерланди виділяють Україні 42 винищувачі, Данія — 19.

У серпні президент США дав зелене світло іншим країнам на навчання українських пілотів на F-16. 18 серпня стало відомо, що США дозволили Данії та Нідерландам передати Україні винищувачі після навчання пілотів. За день після цього міністр оборони Олексій Резніков розповів, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 «уже розпочалось».

До Великої Британії на навчання на винищувачах F-16 уже направилися пілоти, які випустилися у 2023 році. У Швеції ж навчатимуться пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року.

16 травня 2023 року Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема на F-16. До коаліції увійшли 11 країн. Очолили її Данія та Нідерланди. Навчатимуть пілотів у Данії та Румунії.