Про це пише AP.
Петер Сіярто сказав, що президент Сербії Александар Вучич зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті та запевнив, що Сербія зможе постачати більше російського газу до Угорщини, якщо Київ відмовиться продовжити угоду, яка дозволяє транзит газу з Росії територією України.
— Ми чули, що Україна хотіла б розірвати раніше укладену угоду про транзит природного газу з Росією. Сербський президент чітко дав зрозуміти, що Сербія може забезпечити необхідні потужності для транспортування, якщо через її територію Угорщина схоче збільшити постачання газу», — заявив Петер Сіярто.
Зазначимо, що російський газ потрапляє до півдня Європи через газопровід «Турецький потік».
Раніше повідомлялося, що НАК «Нафтогаз» ініціює новий міжнародний арбітраж через відмову російського «Газпрому» повністю оплачувати транзит через Україну.
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Про це пише AP.
Петер Сіярто сказав, що президент Сербії Александар Вучич зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті та запевнив, що Сербія зможе постачати більше російського газу до Угорщини, якщо Київ відмовиться продовжити угоду, яка дозволяє транзит газу з Росії територією України.
— Ми чули, що Україна хотіла б розірвати раніше укладену угоду про транзит природного газу з Росією. Сербський президент чітко дав зрозуміти, що Сербія може забезпечити необхідні потужності для транспортування, якщо через її територію Угорщина схоче збільшити постачання газу», — заявив Петер Сіярто.
Зазначимо, що російський газ потрапляє до півдня Європи через газопровід «Турецький потік».
Раніше повідомлялося, що НАК «Нафтогаз» ініціює новий міжнародний арбітраж через відмову російського «Газпрому» повністю оплачувати транзит через Україну.