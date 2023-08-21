Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Сербія збільшить постачання російського природного газу до Угорщини, якщо Україна не продовжить угоду з Росією про транзит.

Про це пише AP.

Петер Сіярто сказав, що президент Сербії Александар Вучич зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті та запевнив, що Сербія зможе постачати більше російського газу до Угорщини, якщо Київ відмовиться продовжити угоду, яка дозволяє транзит газу з Росії територією України.

— Ми чули, що Україна хотіла б розірвати раніше укладену угоду про транзит природного газу з Росією. Сербський президент чітко дав зрозуміти, що Сербія може забезпечити необхідні потужності для транспортування, якщо через її територію Угорщина схоче збільшити постачання газу», — заявив Петер Сіярто.

Зазначимо, що російський газ потрапляє до півдня Європи через газопровід «Турецький потік».