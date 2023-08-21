Станом на ранок 21 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 257 930 військовослужбовців. Лише за добу російське військо втратило 460 солдатів.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу ворог зазнав колосальних втрат у військовій техніці, зокрема армія окупанта втратила 12 танків, 14 бронемашин та 19 артилерійських систем.

Загалом за час повномасштабної війни ворог залишив в Україні:

танків — 4358 (+12),

бойових броньованих машин — 8449 (+14),

артилерійських систем — 5264 (+19),

РСЗВ — 719 (+2),

засоби ППО — 489 (+0),

літаків — 315 (+0),

гелікоптерів — 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4309 (+5),

крилаті ракети — 1406 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 7692 (+12),

спеціальна техніка — 794 (+4).

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16. Літаки нададуть після тренування пілотів та інженерів.

Данія також вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16.