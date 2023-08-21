Станом на ранок 21 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 257 930 військовослужбовців. Лише за добу російське військо втратило 460 солдатів.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
Крім того, за минулу добу ворог зазнав колосальних втрат у військовій техніці, зокрема армія окупанта втратила 12 танків, 14 бронемашин та 19 артилерійських систем.
Загалом за час повномасштабної війни ворог залишив в Україні:
Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16. Літаки нададуть після тренування пілотів та інженерів.
Данія також вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16.
|
Ничего себе заявление. «Деренюга зараз виправить»Олег Деренюга
|
Укрзалізниця та її нелюбов до людини з інвалідністюЮрій Степанець
Станом на ранок 21 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 257 930 військовослужбовців. Лише за добу російське військо втратило 460 солдатів.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
Крім того, за минулу добу ворог зазнав колосальних втрат у військовій техніці, зокрема армія окупанта втратила 12 танків, 14 бронемашин та 19 артилерійських систем.
Загалом за час повномасштабної війни ворог залишив в Україні:
Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16. Літаки нададуть після тренування пілотів та інженерів.
Данія також вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16.