У Миколаєві батьки просять посилити охорону дитячого містечка «Казка» та не пускати відвідувачів з алкоголем та з тваринами.

У Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» Дмитро Берестовий зазначає, що на території містечка необхідно посилити охорону, адже сторож бачить людей з алкоголем і не реагує. Автор допису прикріпив фото чоловіка, який прийшов до містечка з пивом та псом без намордника.

— Прохання забезпечити охорону дитячого містечка Казка належним чином. На території постійно вигулюють собак, курять, вживають алкогольні напої, їздять на електросамокатах, велосипедах, мотороллерах (в тому числі і співробітники атракціонів). Охоронець все бачить, але не реагує. Зважаючи на те, що власником дитячого містечка Казка є Миколаївська міська рада, прошу не перенаправляти мене на поліцію. Вони не вирішують проблем з охороною парків, — написав Дмитро Берестовий.

У коментарях під дописом багато миколаївців підтримали ідею заборони алкоголю та тварин на території «Казки». За словами відвідувачів, собаки бігають по всіх майданчиках, а власники не прибирають за ними.

«В Європі вигулюють собак з пакетиком в руках, нагадила собака він зібрав і викинув в смітник, не зібрав, штраф. А у нас на пішохідній доріжці гаде, власник стане, зачекає поки оправиться собачка, переступив і пішов далі. Так точнісінько і у «Казці», дитина біжить і влізла в гидоту. А власник головне вигуляв тваринку», — пише Любов Плужник. «Якби ввели штрафи за всі порушення і стягували з усіх, то такого безладу не було би. Європа теж через це пройшла, там такі самі люди, як і ми. Але найдієвішим способом навести лад виявився штраф», — впевнена Тамара Костік «На дитячих майданчиках ніяких собак не повинно бути. Невже так важко при вході повісити табличку, яка говорит про заборону вигулу собак, вживання алкоголю та суму штрафу?», — вказує Наталія Нікіфорова. «До війни там продавали пиво серед атракціонів для дорослих. Може ще щось, я не знаю... але теж вважаю, що алкоголю в таких місцях не повинно бути взагалі», -— пише Оксана Насирова. «Одного горя мало, що сталося. Треба дочекатися, щоб чийсь собака покусав дитину і ще гірше. У нас як завжди, ворушаться тільки після якихось подій», — впевнена Ольга Свистунова.

Нагадаємо, що 13 травня 2023 року на території дитячого містечка «Казка» загинула 3-річна дівчинка. Вона померла від удушення, коли бавилася на батуті.

Після цього, слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту за «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки». За декілька днів суд обрав власниці батуту запобіжний захід у вигляді арешту.

Тоді роботу дитячого містечка «Казка» було заблоковано, а сам батут, на якому загинула дитина, вилучено. Ще два підприємці, що працюють на території «Казки», також не мали можливості працювати. Водночас територію дитячого містечка почали патрулювати поліцейські. Однак суд не підтримав накладення арешту на територію «Казки» й роботу дитячого містечка було поновлено.

Також нагадаємо, що миколаївці поскаржилися на аварійний стан дитячого майданчика у містечку «Казка».

Згодом, його огородили обмежувальною стрічкою, а директорка «Казки», ще у липні, повідомила «НикВести», що терміни ремонту дитячого майданчику невідомі, а виконуватимуться роботи коштом міського бюджету.