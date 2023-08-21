У понеділок, 21 серпня, безпілотники вже двічі атакували Московську область російської федерації. Там запевняють, що літальні апарати ліквідували за допомогою РЕБ та ППО.

Про це йдеться у заяві Міноборони Росії.

Відомо, що остання атака відбулася сьогодні о 08:16. Безпілотник літакового типу начебто збила російська протиповітряна оборона над територією Істринського району Московської області.

Збиття безпілотника на підльоті до Москви також підтвердив мер міста Сергій Собянін. За його словами, руйнувань та постраждалих внаслідок атаки БПЛА немає.

Натомість губернатор Московської області Олексій Воробйов зазначив, що під час падіння уламків безпілотника на садовий будинок у міському окрузі Істра нібито постраждали двоє людей. За його словами, чоловіка госпіталізували до лікарні, тоді як жінка від допомоги відмовилася.

Нагадаємо, раніше Росія заявила про атаку безпілотника на Московську область вранці, о 06:50. Тоді, за версією країни-терориста, літальний апарат також вивели зі строю засобами радіоелектронної боротьби.