Республіка Косово приєдналася до декларації про «гарантії безпеки» України, яку ухвалила «Група семи» на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням повідомлення прем’єр-міністра Косова Альбіна Курті.

Альбін Курті опублікував документ і зазначив, що «забезпечення перемоги України та притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини є важливими для збереження миру та демократії».

Він наголосив, що «Косово готове сприяти цим зусиллям».

У заяві Альбіна Курті йдеться, що «незаконне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну залишається загрозою міжнародному миру та безпеці», а «очікувані наразі втрати у вигляді людських життів, економічної стагнації та руйнування довкілля були катастрофічними для українського народу».

— Ми вдячні українцям за їх хоробрий опір у захисті наших спільних цінностей включно з демократією, правами людини та глобальним миром і стабільністю, і ми висловлюємо наше глибоке співчуття та співчуття з приводу їх втрати та страждань, — зазначив прем’єр Косова.

Він також зауважив, що «наслідки конфлікту також поширилися далеко за межі кордонів України, адже прагнучи відвернути увагу від цієї незаконної війни, Росія намагається дестабілізувати західні Балкани за допомогою своїх головних автократичних союзників у регіоні».

Раніше повідомлялося, що вже 25 країн доєдналися до декларації G7, яка передбачає надання гарантій безпеки Україні.