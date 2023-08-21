Скасування візиту президента Росії Володимира Путіна на саміт БРІКС свідчить про ізоляцію Росії та скорочення її горизонтів.

Про це написало СNN в неділю, 20 серпня.

Видання зазначає, що раніше Путін був помітною фігурою. Однак після його вторгнення в Україну його сприйняття у світі змінилося – він відсутній на світовій політичній арені.

На думку CNN, попри встановлення звʼязків із Китаєм та Іраном, Путін залишається на периферії. Важливим аспектом також є ситуація у Білорусі. При цьому він раніше заявив, що не вважає свою присутність у БРІКС «важливішою за мою присутність зараз у Росії».

Однак його неявка на БРІКС красномовно говорить про ізоляцію Росії – і звуження горизонтів Путіна.

Очікується, що на саміті будуть присутні лідери інших членів економічного блоку БРІКС – президент Південної Африки Сіріл Рамафоса, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Лула да Сілва та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Ще у травні цього року, Володимир Путін був запрошений на саміт глав п’яти країн. Йдеться про Бразилію, Росію, Індію, Китай, та ПАР. Але його запросили взяти участь у саміті БРІКС через Zoom, а не особисто, після того, як МКС видав ордер на арешт президента РФ.