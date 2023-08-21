Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївщини. Офіцер безпідставно нараховував виплати підлеглим, які по три місяці не з’являлися на службу.

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Слідство встановило, що посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби. Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу.

Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 мільйона гривень. Наразі, за матеріалами ДБР, розпочато процес відшкодування грошей бюджету.

Посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я.