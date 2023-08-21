«Нова пошта» з 1 жовтня виходить на ринок Словаччини, йдеться у пресрелізі компанії.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

«Вже з жовтня українці зможуть легко та швидко відправляти рідним у Словаччину та отримувати від них документи та посилки вагою до 100 кг», — зазначає пресслужба.

Перше відділення Nova Post відкриють у Братиславі. Воно працюватиме з понеділка до суботи.

Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику курʼєра на будь-яку адресу для відправки.

Як відомо, відділення «Нової пошти» вже працюють у Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії та Чехії та з терміном доставки від 3 днів.

Нагадаємо, що «Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових, програмою може скористатися кожен охочий.