Державне агентство відновлення відкриє кошториси усіх проєктів будівництва.

Про це повідомив голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Наєм.

За його словами, тепер кожен зможе перевірити і порівняти ціни на матеріали, вартість залученої техніки, витрати за проєктами, розробленими будь-яким державним замовником.

— Це підвищуватиме відповідальність і держзамовників, і проєктних організацій та експертизи. Для нас важливо не просто швидко і якісно проводити роботи на обʼєктах. Ми прагнемо, аби відбудова здійснювалася у прозорий і підзвітний спосіб, — зазначає Мустафа Найєм.

Кошториси на проєкти відновлення будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва. На порталі вже з’явився оновлений функціонал публікації кошторисів обʼєктів, які будуються за публічні кошти. Серед них — і кошториси проєктів Агентства відновлення.

Ознайомитися з інформацією про кошториси зможе кожен на сайті Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у розділі «Кошторисна документація».

Раніше на порталі були доступні тільки загальні показники по кошторису, однак після введення військового стану доступ до інформації обмежили.

Раніше повідомлялося, що Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури відповіло на запит «Центру протидії корупції» та надало для ознайомлення кошторис реконструкції ділянки траси Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв» вартістю 435 мільйонів гривень.