У неділю, 20 серпня, НЕК «Укренерго» зафіксувала максимум споживання у вихідний день.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«На вихідних попит на електроенергію побив черговий рекорд. Вчора, 20 серпня, був зафіксований максимум споживання у вихідний день. Він був на 0,3% більший за попередній рекордний показник в суботу, 5 серпня», — йдеться у повідомленні.

Загалом на вихідних споживання було, як і температура, аномально високим: 19 серпня рівень споживання був вище на 5%, ніж у попередню суботу 12 серпня, а вчорашній показник перевищили минулу неділю на 10%.

Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 518 МВт.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів ухвалив ряд рішень, які необхідні для поліпшення фінансової ситуації в енергосистемі.