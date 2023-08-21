Комісія з перевірки мостів проаналізувала стан більшості українських мостів і виявила, що 24% з них перебувають у критичному стані: непрацездатні або обмежено працездатні.

Про це пише пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Комісія також внесла пропозиції, як розвʼязати проблеми з розвитком та утриманням мостів. Зокрема, законодавчо закріпити, щоб пріоритетно фінансували реконструкцію або капітальний ремонт аварійних мостів серед інших обʼєктів дорожнього будівництва.

За словами міністра Олександра Кубракова, понад третину балансоутримувачів не знають реального стану мостів. Тому комісія запропонувала всім балансоутримувачам провести огляд мостів і розробити протиаварійні заходи; передати функції замовника та/або балансоутримувача мостів від територіальних громад до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

У Києві експерти комісії Міністерства інфраструктури назвали пошкодження на мостах Патона і Метро в Києві критичними. Тому Київ витратить 15 мільйонів гривень на ремонт мосту Метро.

Нагадаємо, що у Києві інспектори зафіксували суттєві пошкодження мостів Патона і Метро.