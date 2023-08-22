Візит президента Росії Володимира Путіна до Анкари відкладається щонайменше до вересня, судячи з заяви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це написали Anadolu.

Ердоган, повертаючись з Угорщини, сказав представникам ЗМІ, що за нагоди розраховує зустрітися з Путіним у вересні та поговорити, серед іншого, про майбутнє Чорноморської зернової ініціативи.

— У вересні відбудеться зустріч G20 в Індії та засідання Генеральної асамблеї ООН у США. Якщо з таким щільним графіком вийде знайти можливість, ми з Путіним зустрінемося особисто, — сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Але місце потенційної зустрічі він не уточнив.

Також у ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан невдовзі може вирушити з візитом до Росії.

Нагадаємо, що Росія спільно з Туреччиною та Катаром готує нову угоду на зміну Чорноморській зерновій ініціативі, дія якої закінчилася місяць тому.