Ремонт балкона, якщо говорити про окремі елементи, здається набагато дешевше: відремонтувати одне вікно, покласти нову підлогу, виконати захист за допомогою козирка. Здавалося б, що такий поетапний підхід буде раціональним та недорогим. Однак насправді замовити балкон «під ключ» у Києві вигідніше, ніж постійна низка дрібних окремих ремонтів. Такі послуги надає компанія «Лінія вікон» – один із лідерів у виробництві та встановленні металопластикових конструкцій. Фахівці компанії виконують облаштування балконів «під ключ» як комплексне завдання. Ми використовуємо вікна власного виробництва та надаємо гарантію на всі роботи.

Чому вигідніше замовити балкон «під ключ»: ціни на матеріали та роботу

Розтягнуте на кілька сезонів виконання ремонтних або будівельних робіт – це завжди в результаті найдорожчий варіант. Щороку ціни на балкон – купівлю основних елементів конструкції, виконання ремонтних та оздоблювальних робіт – стають вищими. Тому підсумкова вартість може виявитися вдвічі-втричі вище разового вкладення в балкон «під ключ» у Києві. Така послуга передбачає виконання комплексних робіт:

утеплення;

встановлення зовнішньої обшивки, внутрішньої обробки;

укладання підлогового покриття;

встановлення даху;

зміцнення основної конструкції.

Вартість балконів у Києві буде одночасно доступною для замовника та дозволить отримати додаткову функціональну зону з необхідним рівнем безпеки, комфорту, відповідним типом оздоблення. Якщо засклити балкон за всіма правилами, довіривши роботу професіоналам, можна отримати безпечний балконний простір для відпочинку, роботи або інших цілей.

Є доведене досвідом правило: ремонт, який виконаний не до кінця, вимагатиме подальшого коригування кошторису. Зазвичай зростання загальної ціни на балкон може становити від 10-15% до 25-50%. Все залежить від матеріалів і складності конструктивного рішення. При цьому навіть якщо закупити матеріали заздалегідь, потрібно ще витратити чималу суму грошей на виконання самих робіт, придбання відповідної фурнітури.

Балкон «під ключ» у Києві: зручність експлуатації та індивідуальний дизайн

Якщо почати ремонт в одному сезоні та намагатися закінчити його через рік-другий, балкон залишиться на невизначений час у наполовину розібраному та непридатному для експлуатації вигляді. Зовні житло виглядатиме вкрай непривабливо, не кажучи вже, що ви не зможете користуватися цією площею.

Виконання облаштування балкона «під ключ» – найкраще рішення, яке не тільки виявиться дешевшим, але й буде безпечнішим. Фахівці під час виконання робіт враховують функціональне призначення цієї площі, тому одразу облаштують її під конкретні потреби та запити. Ви також зможете розробити власний дизайн та в результаті отримати оригінальне унікальне приміщення. Наші майстри з гарантією якості виконають зміцнення конструкції, тепле або холодне скління, а також займуться внутрішнім оздобленням на ваш смак.

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