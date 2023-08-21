У Курську та Брянську області російської федерації направили курсантів-розвідників, які здійснюватимуть диверсії поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що Курській та Брянській областях РФ до кордону з Україною прибувають підрозділи з різних частин спецназу та розвідки. Місцеве підпілля зазначає, що характер дій новоприбулих груп вказує, що це в основній масі навчальні роти які відпрацьовують тренувальні завдання та складають іспити в прикордонні Сумської та Чернігівської областей.

«Молоде» поповнення російських розвідувальних та спеціальних частин «обкатують» на вбивстві цивільного населення України», – йдеться в повідомленні.

Також, напередодні, в район Глушково до складу ЗС РФ прибула навчальна рота 607-го центру спеціального призначення Росгвардії. Відповідний центр був сформований у 2018 році шляхом об’єднання 17-го загону спеціального призначення «Авангард» та 242-го окремого розвідувального батальйону.

Нагадаємо, окупанти на тимчасово окупованій території Запорізької області планують з 1 вересня відкрити кадетські класи в школах. Процесом мілітаризації українських дітей керуватимуть бойовики «Росгвардії».