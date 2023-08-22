Швеція наразі не планує передавати Україні винищувачі JAS 39 Gripen, адже країні самій потрібні ці літаки для захисту, поки вона не є членом НАТО.

Про це 21 серпня заявив премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

«Швеція — географічно велика країна, нам доводиться захищатися, і ми поки що не в НАТО. Ми не в тій ситуації. Ми зробимо все, щоб підтримати їх авіацією, але поки що нових зобовʼязань щодо надання шведських літаків Україні немає», — пояснив Ульф Крістерссон.

19 серпня президент України Володимир Зеленський був із візитом у Швеції, де домовлявся про майбутні поставки винищувачів JAS 39 Gripen. За його словами, тестові випробування Gripen «за участю українців — наших пілотів — уже почалися», але жодних деталей він не повідомив.

У лютому цього року міністр оборони України говорив, що Gripen є одією з оптимальних для ЗСУ машин. У червні уряд Швеції оголосив, що в рамках 12-го пакета допомоги Україні будуть навчати пілотів керувати Gripen.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16.

У серпні президент США дав зелене світло іншим країнам на навчання українських пілотів на F-16. 18 серпня стало відомо, що США дозволили Данії та Нідерландам передати Україні винищувачі після навчання пілотів. За день після цього міністр оборони Олексій Резніков розповів, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 «уже розпочалось».

До Великої Британії на навчання на винищувачах F-16 уже направилися пілоти, які випустилися у 2023 році. У Швеції ж навчатимуться пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року.

16 травня 2023 року Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема на F-16. До коаліції увійшли 11 країн. Очолили її Данія та Нідерланди. Навчатимуть пілотів у Данії та Румунії.