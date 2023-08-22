Енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.

Про це 21 серпня заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, за відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли обмежувати подачу електроенергії споживачам не планують. Проте, не виключає тимчасові відключення світла через атаки.

«Енергосистема буде готова до зими, для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії є всі необхідні ресурси. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які мі не можемо прогнозувати. Мета ворога — досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані», — сказав Герман Галущенко.

Нещодавно, Кабмін ухвалив ряд рішень, які необхідні для поліпшення фінансової ситуації в енергосистемі.