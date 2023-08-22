Збройні сили Російської Федерації намагаються укріпити другу та третю лінії оборони на тимчасово окупованих територіях півдня.
Про це проінформувала керівник ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».
За її словами, окупанти заміновували тимчасово захоплені території на півдні протягом декількох місяців. Наразі спостерігається укріплення окупантів на другому рубежі їхньої оборони.
— Зараз вони намагаються ущільнити оборону за допомогою залізобетонних конструкцій, — сказала Наталія Гуменюк.
Наталя Гуменюк додала, що російські військові розуміють, що Збройні сили України прориватимуть їхню лінію оборони.
— Окрім того, третій рубіж уже також починає проявляти себе. Тобто вони розуміють, що через деякий час їм відступати вже до третьої межі, — підсумувала вона.
Нагадуємо, після прориву першої лінії оборони ворога українські військові мають певний успіх на півдні.
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Збройні сили Російської Федерації намагаються укріпити другу та третю лінії оборони на тимчасово окупованих територіях півдня.
Про це проінформувала керівник ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».
За її словами, окупанти заміновували тимчасово захоплені території на півдні протягом декількох місяців. Наразі спостерігається укріплення окупантів на другому рубежі їхньої оборони.
— Зараз вони намагаються ущільнити оборону за допомогою залізобетонних конструкцій, — сказала Наталія Гуменюк.
Наталя Гуменюк додала, що російські військові розуміють, що Збройні сили України прориватимуть їхню лінію оборони.
— Окрім того, третій рубіж уже також починає проявляти себе. Тобто вони розуміють, що через деякий час їм відступати вже до третьої межі, — підсумувала вона.
Нагадуємо, після прориву першої лінії оборони ворога українські військові мають певний успіх на півдні.