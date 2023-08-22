Збройні сили Російської Федерації намагаються укріпити другу та третю лінії оборони на тимчасово окупованих територіях півдня.

Про це проінформувала керівник ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

За її словами, окупанти заміновували тимчасово захоплені території на півдні протягом декількох місяців. Наразі спостерігається укріплення окупантів на другому рубежі їхньої оборони.

— Зараз вони намагаються ущільнити оборону за допомогою залізобетонних конструкцій, — сказала Наталія Гуменюк.

Наталя Гуменюк додала, що російські військові розуміють, що Збройні сили України прориватимуть їхню лінію оборони.

— Окрім того, третій рубіж уже також починає проявляти себе. Тобто вони розуміють, що через деякий час їм відступати вже до третьої межі, — підсумувала вона.

Нагадуємо, після прориву першої лінії оборони ворога українські військові мають певний успіх на півдні.